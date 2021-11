Acabó desfigurada: Tras amorío con su jefe en Televisa y 15 años vetada, actriz da exclusiva a 'VLA'

Ciudad de México.- La primera actriz y cantante Lucía Méndez dio una contundente declaración en exclusiva para el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, luego de que se rumoraran varias cosas sobre su vida personal.

Tras haberse ganado un lugar indiscutible en el mundo de las telenovelas, la artista de 66 años dejó en shock luego de que circulara que había tenido 120 hombres en su vida.

Sin embargo, durante su presencia y reconocimiento en el evento Micrófono de Oro, La Méndez aseguró que en el terreno amoroso no tuvo tantos galanes como dicen, solo pretendientes.

No, no, según yo no... eso lo dijo Vicky López, ¡no, claro!, cuando yo tenía mi época, cuando yo era jovencita, pues sí tenía 120 pretendientes, ¿por qué no?, y no 120… 240, 300… ¿por qué no? Si tenía millones de fans ¿o no?", dijo sonriente.