¿Desahuciada y sola? Tras ser tachada de lesbiana y 52 años en Televisa, actriz da fuerte noticia

Ciudad de México.- Una reconocida actriz mexicana, quien lleva 52 años en Televisa y varias veces ha tenido que salir a desmentir que sea lesbiana, recientemente confesó a la prensa que ya tiene todo listo para el día de su muerte.

Se trata de la afamada intérprete Ana Martin, quien es recordada por su participación en exitosos melodramas como El pecado de Oyuki, Alma rebelde, Amor Real, Duelo de pasiones, Destilando Amor, La que no podía amar, Simplemente María, La Desalmada, entre muchas otras.

Desde que era joven la artista de 75 años tuvo la convicción de que nunca se casaría ni tendría hijos y se lo cumplió. Debido a esto se le hizo fama de ser lesbiana y más cuando protagonizó la telenovela Gabriel y Gabriela (1982) donde interpretaba a un hombre y a una mujer simultáneamente, sin embargo, ella asegura que es heterosexual.

Tengo fama de que me gustan las chavas desde Gabriel y Gabriela por 'Gabriel'. Desde mi generación tuvimos muchas amigas gays. O sea no teníamos problema... Realmente a mí, de verdad, a mí me gustan los hombres. Si me gustaran las mujeres te lo diría: 'Sabes qué, sí, anduve con una mujer ¿y cuál es el problema?'", expresó durante el programa Montse&Joe de Unicable.

En un reciente encuentro que tuvo con la prensa, doña Ana declaró que por fin tiene en sus manos su carta de desahucio, la cual es una voluntad anticipada en donde declara qué quiere que pase con ella en caso de caer en cama o tener una enfermedad terminal.

La actriz asegura que quiere tener una muerte digna y por ello recurrió a instancias legales para hacerlo, pues no quiere dejar problemas y menos sabiendo que no tiene hijos o esposo que se haga responsable de una decisión así de difícil.

Yo tengo mi carta de desahucio, sí, si la tengo. Yo soy sola y no quiero que nadie cargue con eso sino yo lo quiero hacer y la lo hice, se hace con notario y con dos testigos", contó.

Aunque ahora no dio detalles del contenido de la carta, hace unos meses Martin explico que si ella llegara a caer en cama, sería "dormida": "Si yo tengo este tipo de enfermedades (terminales) o me caigo y no reacciono, es donde, pues te duermen".

