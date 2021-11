Desde 'Hoy', actriz de Televisa destroza a Bárbara de Regil tras ser 'vetada': "Cállate"

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de la actriz Bárbara de Regil, quien según Chacaleo estaría vetada de Televisa, salió a flote durante el programa Hoy debido a que hace algunas horas una conocida actriz de nueva cuenta arremetió contra la popular chica fitness.

La famosa estrella juvenil Gala Montes volvió a manifestar su descontento con la protagonista de Rosario Tijeras, quien hace unos días se volvió tendencia en las redes sociales porque reportó que su perrita Nala había muerto envenenada luego de que fumigaran su jardín.

A su llegada en la entrega Micrófonos de Oro, la exactriz de El Señor de los cielos nuevamente puso en tela de juicio la capacidad de Bárbara para cuidar perros.

Yo no estoy buscando hacerme famosa, en primera, si quisiera colgarme de alguien no lo haría de Bárbara de Regil, y como ella dijo, un perro no es un mueble, entonces creo que si un perro no fuera un mueble, pues no vas y lo cambias, y ella ya tiene un perro nuevo, ¿no sé si sabían?, no lo ha subido, pero ya lo tiene... Yo fumigo mi casa seguido, y mis perros se mantienen en casa por dos días, eso de que la fumigación 'pet friendly', eso no existe”, explicó Gala.