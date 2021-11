Tras casi morir y perder 10 kilos, famoso productor de Televisa confiesa que ya alistó su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso productor de Televisa, quien perdió 10 kilos debido a una enfermedad y hace poco estuvo a punto de morir, dejó en shock al público pues hace algunas horas confesó que ya alistó su muerte.

Se trata del conocido creador de contenido para la televisión Juan Osorio, quien comenzó su carrera en la empresa de San Ángel desde 1977 cuando fungió como coordinador de un episodio de El Chapulín Colorado.

Luego de varios años, Osorio se ganó un puesto como productor y desde entonces ha hecho grandes telenovelas como Vivo por Elena, Una familia con suerte, Madres egoístas, Mi marido tiene familia, Velo de novia, Soltero con hijas y la última, ¿Qué le pasa a mi familia?.

En 2015, el exmarido de Niurka Marcos confesó que sufría diabetes y que esto lo obligó a llevar una vida más sana, por lo cual se pudo deshacer de 10 kilos: "Apenas me estoy acostumbrando a la enfermedad, lo que hago es relajarme y tratar de estar tranquilo; aunque a veces el trabajo no me deja porque siempre hay presión", comentó meses después.

En 2020, Juan se enfrentó al Covid-19 y gracias a los buenos cuidados y atenciones de los médicos pudo librarse de morir, pues además de estar completamente aislado, requirió ayuda de un tanque de oxígeno para poder respirar.

Durante su paso por un evento, Juan se entrevistó con distintos medios y declaró que debido a las experiencias que ha vivido, él ya tiene listo todo para el día de su muerte.

Después de la muerte de Juan (su hijo) aprendí mucho de la vida", contó.

Al lado de su novia, la actriz Eva Daniela, el también productor de la obra Aventurera declaró que ya hizo su testamento y confesó que sus herederos son sus hijos, pues cuando lo creó estaba soltero y no conocía a su amada pero no descartó cambiarlo.

(El testamento) ya está designado, no estaba mi compañera (Eva Daniela) en ese momento pero sería lo único que podría cambiar, pero mis hijos, de lo poquito que tengo, están ahí", expresó.

