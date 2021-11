Tras pleito en 'VLA' y 4 años en TV Azteca, polémico conductor da dura noticia al borde del llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso exconductor de TV Azteca, quien dejó el programa Venga la Alegría en medio de un escándalo, decidió abrió su corazón y en una reciente entrevista compartió íntimos detalles de su vida por lo que estuvo a punto de quebrar en llanto.

Se trata del presentador mexicano Carlos Arena, quien formó parte de la televisora del Ajusco desde 2012 hasta 2016, sin embargo, se fue por la puerta de atrás y nunca apareció frente a las cámaras para confirmar que había renunciado.

Fue el propio Sergio Sepúlveda quien salió a dar la cara por su excolaborador y dijo que este no se quiso despedir: "Lo cierto es que Carlos decidió emprender un nuevo camino, concretar algunos proyectos personales que él tiene, y entonces hace 15 días, él renunció a 'Venga la alegría'. Le deseamos la mayor de las suertes, el mayor de los éxitos y aquí está tu familia de 'Venga la alegría' para siempre".

Años más tarde, el ahora conductor de Imagen TV declaró que no tolera ni un poco a 'Serge' y que le parece una muy mala persona.

Este jueves 25 de noviembre, Arenas apadrinó la nueva sección del matutino Sale el sol 'El asador de Juan' que conduce Juan Soler y aquí se confesó cómo nunca antes. El conductor mexicano aseguró que aunque muchos piensan que es un hombre gruñón, también es muy sensible y llora con frecuencia aunque nadie lo crea.

Cuando el argentino le preguntó sobre su amigo cercano que ya falleció y a quien consideraba su hermano, Carlos estuvo a punto de soltar algunas lágrimas:

Eso me hace valorar más a todas las personas, valorar el día a día, a cuidar a todas las personas, a cuidar más a tus seres queridos y pues está bien cañón, pero no me hagas llorar", relató.

Asimismo, relató que siempre ha querido convertirse en padre pero a sus 44 años no ha podido encontrar a la persona ideal: "Desde chavo siempre tuve el sueño de ser papá, bueno quiero tener una familia, no sé porque no se ha dado, pero si no llega la mujer ideal, no pasa nada".

El exnovio de Vanessa Claudio también explicó que él nunca ha tenido ni tuvo una figura paterna que lo guiara y a veces sí lo llegó a extrañar.

