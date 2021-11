Adiós 'VLA': Tras rechazo por "gorda" y cirugías, conductora fracasa en TV Azteca y llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las conductoras de televisión más populares de la década de los 90's regresa a Televisa luego de haberse ido a TV Azteca, cirugías y sufrir el fracaso de su programa.

Se trata de Verónica Macías, quien empezó su carrera como reportera y luego en 1992 la llevaron de conductora al programa de Televisa Ándale, junto a Paco Stanley y Benito Castro. Posteriormente tuvo su propio show: El Balcón de Verónica.

Macías también participó en telenovelas como Volver a empezar, Carita de ángel y Cómplices al rescate. En unitarios, participó en capítulos de Como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe y Mujer, casos de la vida real.

Se dice que Verónica cayó en excesos pero recobró su carrera, además de que se divorció del padre de sus hijos tras 12 años de matrimonio.

En 2016 su nombre resurgió porque en el programa Hoy presuntamente plagiaron su programa El balcón de Verónica, según informó el youtuber Alejandro Zúñiga.

La comediante, y pionera de bromas con cámara escondida, ha sorprendido por su impactante cambio físico tras varias cirugías pues luce radiante a sus años. La también actriz no siempre estuvo cómoda con su figura, pues confesó que padeció anorexia.

Ante el rechazo y desprecio de su familia, la conductora de 50 años asegura que cayó en las garras de ese terrible trastorno alimenticio. Además, confesó que aún teme engordar y perder su físico, pues aún se siente una mujer insegura.

Estuve en un hogar donde yo siempre me sentí que no era amada, que yo era fea, que yo era gorda y que yo era tonta... eso me hizo ser una mujer muy insegura", confesó en entrevista para TV Azteca.

En 2020, Macías fue la elegida por ejecutivos del Ajusco para suplir a Penélope Menchaca en el programa Ponle de Noche , sin embargo, apenas meses después este fracasó en rating y salió del aire.

¡Se va! El programa se va del aire porque no arroja rating. En la televisora pensaron que ella iba a sostener y aumentar los televisores encendidos que conseguía su antecesora pero no ocurrió así. Sí, Verónica Macías no dio el ancho como conductora de la segunda temporada de Ponle de Noche (que antes estuvo conducido por Penelope Menchaca)", aseguró Álex Kaffie en su columna.

Verónica incluso estuvo varias veces en el foro de Venga la Alegría, sin embargo, ahora en este 2021 regresó a Televisa luego de varios años de ausencia. ¿Será que pronto visita el programa Hoy?

Y esque la presentadora acudió como invitada al programa de Televisa transmitido por Unicable ¿Quién está mintiendo?, en donde confesó que alguna vez tuvo un vecino que la espiaba al bañarse.

Me lo caché que pasaba y se regresaba, se escondía en el árbol. Fueron varias veces y arriba estaba la ventana donde yo me bañaba pero veía que me espiaba", confesó, dejando en shock a todos.

