Golpe a TV Azteca: 'Sergio Andrade' llegaría a Televisa ¿para exhibir su romance con Chapoy?

Ciudad de México.- Una de las enemigas de Pati Chapoy, de la mano de Televisa, daría un duro golpe a la titular de Ventaneando y a TV Azteca, empresa con la que tiene un complicado conflicto legal desde hace años, al destaparse que buscan a alguien que interprete a Sergio Andrade en la bioserie que alistan.

Gloria Trevi, quien ya alista junto a la empresa de San Ángel su próxima serie biográfica bajo la producción de Carla Estrada, en un inicio había negado incluir en el proyecto todo lo que pasó con el productor musical Sergio Andrade.

Aunque ha estado envuelta en escándalos por todo lo que vivió a finales de los 90's tras destaparse el Clan Trevi-Andrade, y por el cual pasó años encarcelada, se había dicho que Andrade no formará parte de la serie, sin embargo, al parecer todo eso cambió.

El youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga informó a través de su canal de YouTube que Televisa busca a un actor que lo interprete en la bioserie de la cantante.

Según informó Zúñiga, Armando Araiza, Kuno Becker y Plutarco Haza son los que estarían haciendo casting, aunque el único que ha mostrado su interés públicamente de interpretar al productor es Araiza.

Y esque a través de su cuenta de Twitter, el hermano del conductor del Programa Hoy Raúl Araiza escribió que para él sería todo un reto actoral darle vida, aunque no dio más detalles.

Como se recordará, Sergio Andrade pagó una condena de 7 años en prisión tras 12 denuncias de abuso sexual y maltratos realizadas por sus excoristas, sentencia que no le pareció "castigo suficiente" a Trevi, según manifestó hace unas semanas.

La cantante fue acusada a fines de la década de los 90 de integrar una supuesta sociedad junto a Andrade que, con el objetivo de llevar a la fama a adolescentes, las secuestraba para abusar de ellas.

Pese a que el caso explotó entonces con el nombre de El Clan Trevi-Andrade, con el tiempo se demostró que la artista había sido también una víctima del mánager y luego de pasar más de 4 años en prisión en Brasil, fue liberada y exonerada de todos los cargos.

La artista sostiene una batalla legal contra TV Azteca y Pati Chapoy precisamente en relación a este caso. Además, se rumora que la Directora de Espectáculos de TV Azteca tenía un supuesto romance secreto con Andrade.

Fue la periodista Claudia De Icaza quien en su libro Amarga Seducción contó que el propio Andrade, quien fue liberado hace años de prisión, confirmó su presunta relación con Chapoy, ocurrida en los 80's.

Según el relato de De Icaza, Andrade le escribió que le molestaba "la hipocresía, y aunque ya callé por muchos años, pues no es de caballeros publicar sus relaciones, esta tipa ha sido tan mentirosa, tan criminal y tan baja en sus ataques a nosotros (Gloria Trevi y él) que merece un poco de ubicación a sus intentos por aparecer como 'mujer fiel, leal y madre de familia ejemplar'".

Incluso, Andrade contó que la conductora lo buscaba y presuntamente hasta se iban a la casa de él en Cuernavaca, Morelos, además de que la señaló por supuestamente serle "infiel" a su marido, Álvaro.

Todos los que me rodeaban en aquella época (1983-1984) se daban cuenta de lo apasionada que andaba por mí, cómo me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes. Nos veíamos en cualquier punto de la ciudad y se iba a mi casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde".