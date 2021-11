¡Listo para morir! Tras 47 años en Televisa y dura despedida, actor da fuerte noticia ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- El querido primer actor de Televisa Sergio Corona, quien tiene más de 75 años de carrera artística, recientemente compartió que ya alistó su muerte y dejó en shock a la prensa.

El intérprete mexicano de 93 años de edad debutó en la empresa de San Ángel en 1974 cuando participó en Hogar Dulce Hogar.

Después realizó otros proyectos como Mujeres asesinas (2010), Hasta que el dinero nos separe (2009-2010), Plaza Sésamo (2006-2009), Alma de hierro (2008), Fábrica de risas (2007), La fea más bella (2006-2007), De pocas, pocas pulgas (2003), Vivo por Elena (1998) y muchos otros más.

A través de una entrevista que concedió a diversos medios como TV Azteca e Imagen TV, el protagonista del exitoso programa unitario Como dice el dicho declaró que ya está listo para morir, pero no porque esté enfermo sino porque ya hizo los trámites y ajustes necesarios para cuando llegue ese día.

He tomado precauciones, bueno no precauciones, las medidas y la objetividad con la que se debe hacer, tienes que cumplir con esto, para no crear problemas ni dejarlos", dijo al hablar sobre su testamento pero no reveló quiénes son sus herederos.