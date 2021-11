¡Sale del aire! Tras 17 años vetado de Televisa, corren a galán de TV Azteca y se ahoga en llanto

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas fue despedido de un popular programa de TV Azteca luego de que iniciara su carrera en Televisa y acabara vetado.

Se trata de Mauricio Islas, quien fue eliminado este viernes del reality de cocina MasterChef Celebrity México a solo semanas de la gran final. El histrión no pudo evitar romper en llanto.

Como se recordará, Islas empezó su carrera en Televisa y participó en melodramas como Pobre niña rica, Mi querida Isabel, Primer amor a mil x hora, Amor gitano, El manantial y Amor real.

Justo después de esta telenovela con Adela Noriega tuvo un pleito legal muy fuerte con la televisora de San Ángel al irse a Telemundo en 2004 con un 'jugoso' contrato, por lo que fue vetado de Televisa, hasta la fecha.

Desafortunadamente no nos logramos poner de acuerdo, en particular con un ejecutivo de ahí. Las circunstancias no se pusieron fáciles (...) Seguimos vetado creo... pero uno nunca sabe", dijo el año pasado.