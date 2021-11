Tras 6 años desaparecido y sin trabajo en Televisa, galán acaba sin dinero; ni TV Azteca lo contrata

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un primer actor, quien ha estado 6 años alejado de las telenovelas de TV Azteca y Televisa, reaparece y hace fuertes confesiones sobre su vida luego de que productores presuntamente dejaran de llamarle hace 6 años.

José Alonso Zepeda Palacios, mejor conocido como Pepe Alonso, sabía que quería ser actor desde temprana edad, sin embargo, su padre buscaba impedirlo porque aseguraba "se iba a volver homosexual", sin embargo, su madre le consiguió una beca y a los 15 empezó a estudiar actuación.

El histrión, nacido en Hermosillo, Sonora y actualmente de 74 años de edad, contó que el expresidente Carlos Salinas de Gortari fue su compañero de secundaria, pero su opinión sobre él cambió tras su gestión en la política.

Estuvimos en el mismo grupo durante los tres años; yo le tenía especial cariño, pero con lo que hizo del país, cambió mi percepción de él. Alguna vez fui a Los Pinos porque me invitaron a una cena, pero yo no era de ahí; y él hizo mucho daño".

El padre de la actriz María Rebeca, a quien procreó junto a Irma Lozano, empezó un vicio mortal a los 13 años de edad: fumar. Confesó que se volvió adicto al cigarro durante 58 años, pero hace tres decidió dejarlo porque afectó su salud enormemente.

El cigarro me estaba fumando a mí; desde que amanecía, tenía el cigarro en la boca, pero ahora hasta asco me da", comentó.

El actor de telenovelas de Televisa como Gabriel y Gabriela, Senda de gloria, El precio de la fama y Alcanzar una estrella II decidió cambiarse a la competencia TV Azteca en 1997, empresa en la que se quedó hasta su último proyecto en televisión.

Con melodramas como Lo que es el amor, La hija del jardinero, Pasión morena y Montecristo en su trayectoria, el actor se retiró de la pantalla chica tras participar en Así en el barrio como en el cielo en el 2015.

En 2016, contó que no tenía contrato exclusividad con TV Azteca ni Televisa, además de que reveló que estaba desempleado y se estaba acabando sus ahorros, ya que productores no lo llamaban.

Ya no puedo esperar más, tengo que generar dinero; de lo contrario se me hunde el barco (...) Es mucha la presión y duro estar así, hay una incertidumbre difícil (...) es importante que los productores sepan que estoy activo, que mi memoria funciona bien, a lo mejor piensan en mí, pero no saben en dónde estoy o que sólo trabajo en TV Azteca, aunque no es así; necesito activarme", dijo.

En la entrevista que le dio a TVNotas, Alonso contó que estuvo en la cárcel dos veces: una por pegarle a un policía y la otra en una redada por una fiesta hippie, en los años 70.

Entre otras de sus confesiones, contó que la primera actriz Silvia Pinal no lo quería como yerno, ya que Alonso anduvo con Sylvia Pasquel en su juventud, pero la diva tenía miedo de que la indujera a las adicciones.

Además de ser el primer actor que se desnudó completamente en el teatro junto a María Rojo y Ana Martin, Alonso es fotógrafo profesional y tomó la foto de la cinta Rojo amanecer, protagonizada por su amigo Héctor Bonilla y María Rojo.

El histrión además compartió que gracias a su personaje de 'Italo Linares' en la novela Con toda el alma en TV Azteca, pudo superar el trauma que escondió desde su adolescencia, pues confesó que habría sido víctima de una violación antes de los 15 años.

Sus adicciones le cobraron factura a los 34 años de edad, pues estuvo a punto de morir por un infarto tras ingerir drogas y alcohol cuando estaba solo en su casa en Morelos.

Me había metido dos gramos de cocaína, me tomé un coñac, comencé a sentirme muy mal, le recé mucho a Dios; por fortuna me ayudó y me dejó aquí".

En 2017, confesó para De Primera Mano que una vez más temió perder la vida cuando descubrió el crecimiento de un tumor en el cuello, situación que lo puso en alerta, sin embargo, resultó ser benigno y tras una cirugía se recuperó.

Empecé a sentir una protuberancia, pensé: debo tener una infección. No me encontraron ninguna hasta que una doctora me dijo que fuera al oncólogo. Fui y tuve una operación de un tumor que afortunadamente fue benigno, no fue canceroso".

El actor incluso contó que ya tenía todo listo para su muerte: "Ya hice mi testamento hace 10 años porque sé que soy finito físicamente hablando... pero espiritualmente somos eternos."

Finalmente, contó que una tragedia golpeó a su familia cuando él tenía 48 años: su padre desapareció y nunca supieron qué fue de él. Este duro episodio lo marcó, ya que afirma que hasta ahora no sabe qué pasó con sus restos.

Hasta ahora, el histrión no ha aparecido en otro proyecto desde hace 6 años, por lo que sus fanáticos esperan verlo en alguna otra producción muy pronto.

