Tras unirse a Televisa y casi morir, exconductor de 'Hoy' entra a cirugía ¿para volverse mujer?

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien se unió a Televisa hace unos años para dar su crítica a los famosos en el programa Hoy, se somete a cirugía y en redes surgen rumores de que presuntamente sería para volverse mujer.

Se trata de Jomari Goyso, un asesor de imagen, estilista y presentador español, quien actualmente está en las filas de Univisión y es parte del jurado de Nuestra Belleza Latina.

El experto en moda informó que se encuentra en el hospital para someterse a una intervención quirúrgica que ha planeado desde hace dos años, pero por cuestiones de la pandemia por Covid-19 tuvo que posponer.

Goyso ha confesado en el pasado tener problemas con su autoestima luego de padecer sobrepeso cuando era más joven, lo que lo llevó a intentar quitarse la vida varias veces y estar al borde de la muerte.

No recuerdo algo bonito, no recuerdo a nadie decirme algo bonito, nunca. Porque había cosas que te matan y yo siento que para mí el sobrepeso era mi adicción, que yo lo veo como una manera de decir 'Yo me voy a matar primero antes de que la gente me mate'", dijo.