Tras vender hamburguesas y sin exclusividad, Televisa quita protagónico a actriz y llega a TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien se sometió a una cirugía tras el rechazo de Televisa para el protagónico de una telenovela, revela para Venga la Alegría cómo afectó a su autoestima.

Se trata de Violeta Isfel, quien perdió su contrato de exclusividad luego de 28 años en Televisa y emprendió un negocio de hamburguesas ante la falta de trabajo en plena pandemia.

La antagonista de Atrévete a Soñar, actualmente de 36 años, se aumentó el busto en el 2009 tras finalizar grabaciones de ese melodrama luego de ser rechazada al hacer casting para el protagónico de Teresa.

Isfel compartió que hizo casting para el papel principal con famosas como Aracely Arámbula y Sherlyn pero Angelique Boyer fue quien terminó quedándose con el papel.

En entrevista con el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, dijo:

Yo lo veía como un requisito, mi prueba máxima fue que a mí me llamaron para el casting de 'Teresa' que hizo Angelique Boyer, ese era el top (máximo) en mi vida, pero yo no me iba a ver como Teresa jamás y dije: 'ah ok, ya entendí ¿qué me hará falta? Pues chi...'", dijo.

Violeta, quien actualmente está sometida a un tratamiento de hormonas para ser madre de nueva cuenta, compartió que sintió que la rechazaron por parecer una niña, ya que considera que su cuerpo no parecía el de una mujer.

Aunque en la actualidad también ha expresado que tiene inseguridades por los cambios de su cuerpo, en parte por el tratamiento hormonal y la edad, en ese entonces el rechazo la llevó a ponerse implantes, ya que el trabajo empezó a complicarse.

Era muy difícil poder encontrar trabajos porque de por sí traía cara de niña, ¿qué podía ofrecer? si la protagonista tenía que verse torneada o debía tener un cuerpazo o algo, además de ser talentosa y muy guapa, entonces dentro del molde yo no entraba".

La actriz contó que la cirugía la pagó por su cuenta y no con ayuda de un productor como muchas actrices.

Por supuesto, yo era una espalda, tuve que ahorrar mi lanita, invertirle. Yo escuchaba de actrices que ‘tal productor me las puso’ pero a mí no, todo me ha costado", mencionó.

Sin embargo, Violeta asegura que la edad le ha permitido ver que no debe cambiar para estar en un personaje, sino que debe ahora encontrar papeles que se adapten a cómo luce ella.

Mejor que me den papeles de como me veo ¿no? En algún momento tendré que ser la abuelita de alguien. Es a lo que me refiero cuando digo que me costó trabajo, al menos en la empresa donde trabajo hay un molde en particular pero la protagonista sí o sí, tiene que verse espectacular", reveló.

