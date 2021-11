Adiós 'VLA': Tras romance lésbico y kilos de más, actriz abandona TV Azteca ¿y vuelve a Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante mexicana, quien hace unas semanas apareció en Venga la Alegría luego de haber estado en el programa Hoy, abandonó los foros de TV Azteca por una importante e inesperada razón. ¿Habrá regresado a Televisa?

Se trata de la controversial intérprete Regina Orozco, quien el pasado sábado 20 de noviembre regresó a la pantalla del Ajusco porque se incorporó al panel de jueces del nuevo reality Todos a bailar al lado de Mario Bautista.

La afamada cantante confesó en una entrevista para El minuto que cambió mi destina de Gustavo Adolfo Infante que cuando recién comenzaba su carrera como actriz tuvo un romance lésbico con una mujer llamada Ximena Cuevas, pero sus padres no lo aceptaron y la corrieron de su casa.

Desde entonces Regina no define ser de un solo sexo ya que asegura que ella se enamora de la persona no del género, además de que es una fiel protectora y promotora de los derechos de la comunidad LGBT.

Durante toda su vida la reconocida artista ha luchado contra el sobrepeso e incluso se ha sometido a diversas cirugías que pusieron en peligro su vida. En 2001 se deshizo de 17 kilos, pero luego comenzó a subir de peso otra vez y años más tarde se colocó una banda gástrica, pero su cuerpo no la aceptó: "El plástico se quedó adentro del estómago, se me incrustó... entonces después de 17 años me tuvieron que cortar parte del estómago y ahorita ya llevo 10 kilos abajo".

Regina había anunciado durante la semana que ayer sábado 27 de noviembre sí estaría como juez en Todos a bailar pero no apareció en ningún punto de la noche. Sin embargo, rápidamente aprovechó su cuenta oficial de Instagram para anunciar porqué no había ido a trabajar a TV Azteca.

La actriz anunció que por cuestiones de trabajo estaba atorada a miles de kilómetros del foro del reality y que por ello no estaba presente, descartando así un despido o que se haya cambiado a Televisa.

Afortunadamente la producción de Todos a bailar había llamado a la bailarina y cantante Maya Karunna para que los acompañara como jueza invitada y se convirtió en toda una sensación, pues parte del público pidió que la contraten de forma permanente.

