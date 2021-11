Bomba en Televisa: Esposo de Galilea Montijo 'huye' de México con su hijo; se queda sola y enferma

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conductora estelar de Televisa Galilea Montijo está causando polémica en el medio del espectáculo pues la influencer 'Chamonic' reportó que está separada de su esposo Fernando Reina Iglesias y de su hijo Mateo desde hace varios meses.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, esta semana la también actriz de 48 años de edad desmintió que haya decidido renunciar al programa Hoy tras 14 años ahí, porque supuestamente pretendía tomar reposo por sus problemas de salud. Hace unos meses confesó que sufría hipertensión y que tenía un derrame en el corazón.

Sin embargo, también surgió la versión de que 'La Gali' quería dejar los foros de televisión San Ángel para poder mudarse a Estados Unidos porque temía ser vinculada a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes son buscados por un fraude que asciende a los 13 mil millones de pesos.

Asimismo, el pasado viernes la mujer mejor pagada en Televisa rompió en llanto luego de enterarse que la periodista Anabel Hernández en su más reciente libro Emma y otras señoras del narco la vinculó al narco por una supuesta relación amorosa que tuvo con Marcos Arturo Beltrán Leyva 'El Barbas'.

Me han metido relaciones desde presidentes y han sido calumnias. Siempre los he dejado pasar porque es chisme, no estaba casada, no tenía un hijo... pero ahora sí tengo a quien cuidar. Sí creo que se debería legislar más severamente porque afecta no solo a la empresa a la que trabajo o al programa, me afectan a mí y a mi familia. Yo vivo de mi imagen y se me han caído campañas por el qué se dice", comentó y dijo que procedería legalmente.