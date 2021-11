¡Golpe para la música! Lupillo Rivera cae por segunda vez por Covid-19; cancelan sus proyectos

Temécula, California.- El pasado sábado, 28 de noviembre, Lupillo Rivera confirmó, por medio de un comunicado, que había dado positivo a Covid-19 por segunda vez, por lo que decidió cancelar sus próximos eventos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos ¡Qué tacaño! Lupillo Rivera no le compró anillo de compromiso a Gisselle Soto, su ahora esposa

De acuerdo con el comunicado, el hermano de Jenni Rivera notó que comenzaba a manifestar algunos síntomas de Covid-19, por lo que decidió comunicarse con su médico de cabecera y, tras una prueba, pudo confirmar que había contraído el virus por segunda ocasión.

Esta mañana, amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba de Covid-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré mis compromisos."