'Hoy' exhibe VIDEO de Gabriel Soto abrazado a guapa mujer ¿y confirman traición a Irina Baeva?

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 29 de noviembre las cámaras del programa Hoy compartieron un video en donde se observa al actor mexicano Gabriel Soto muy abrazado a una guapísima actriz. ¿Le fue infiel a Irina Baeva?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se sabe, el galán de telenovelas le pidió matrimonio a la actriz rusa durante el pasado 2020 luego de una serie de polémicas pues su exesposa, la actriz Geraldine Bazán, lo señaló en repetidas ocasiones por 'ponerle los cuernos' con su nueva novia.

Esta mañana durante la transmisión del matutino de Las Estrellas se publicó un video en donde se aprecia a Soto muy 'acaramelado' con una guapísima mujer, sin embargo, no se trata de ninguna infidelidad a su futura esposa.

Resulta que las cámaras de Hoy acompañaron al artista a grabar los promos de su nueva telenovela Amor dividido en donde comparte créditos con la actriz Eva Cedeño y donde también aparecerá Baeva.

Durante la entrevista, Gabriel contó que ha bajado mucho de peso porque se sometió a un régimen alimenticio muy estricto y detalló que está sumamente ansioso de ver a Irina vestida de novia, tal como posó hace unas semanas para una conocida revista.

No es lo mismo ver una foto que verla en vivo... imagínate la emoción, y no es porque sea mi mujer, pero es una mujer despampanante, bella, hermosísima, tiene unos ojos hermosísimos, bueno se me va a caer aún más la baba", expresó muy emocionado.