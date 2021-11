"Me hiciste sudar y sufrir": Sandra Echeverría habla de su experiencia en '¿Quién es la Máscara?'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, Sandra Echeverría dio mucho de qué hablar, al revelar lo difícil que era para ella tratar de incursionar en la música ranchera, género que ama, pero al cual no ha podido acceder del todo por no ser una "Fernández" o una "Aguilar", según sus propias declaraciones.

La noche del pasado domingo, 28 de noviembre, Sandra Echeverría impactó al público de ¿Quién es la Máscara? cuando la cantante reveló su identidad tras dar una impresionante presentación, mientras interpretaba Never Enough de la película The Greatest Show Man.

Después de haber sido descubierta por el público, Sandra Echeverría publicó un tierno mensaje de despedida para 'Androide'; fue entonces que habló un poco sobre su experiencia en este curioso reality show.

'Androide querido' ¡Cómo te disfrute! Me hiciste volver a bailar (llevaba mucho sin hacerlo) me hiciste sudar (mucho), me hiciste gozar y sufrir de nervios de salir cada domingo. Te voy a extrañar." Declaró Echeverria.

Anteriormente, la cantante reveló que dejaría de lado su participación en las telenovelas, para meterse de lleno en la música ranchera, ya que es un sueño que tiene desde muy pequeña.

