Perdió exclusividad: Tras desprecio de Televisa y subir 30 kilos, galán de novelas acaba sin trabajo

Ciudad de México.- Un querido galán de Televisa, quien quedó irreconocible tras subir 30 kilos y se dijo fue 'despreciado' por la televisora luego de protagonizar varias telenovelas y perder su contrato de exclusividad, revela que no tiene proyectos en puerta.

Eduardo Santamarina, de 53 años, quien protagonizó melodramas en la empresa como Salud, dinero y amor, Rubí, Velo de Novia y Yo amo a Juan Querendón, perdió su exclusividad en el 2017 y las ofertas laborales dejaron de llegar.

El esposo de Mayrín Villanueva confesó que se abandonó a sí mismo y su metabolismo cambió, razón por la cual subió tanto de peso y tenía una imagen muy diferente a la que lo llevó a la fama hace unas décadas.

Gordo también me gusto, lo comido nadie me lo quita. Voy para 52 años, el metabolismo ya no es el mismo y soy consciente de que debo de cuidarme", dijo en TV Azteca hace un par de años.