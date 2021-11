Sin dinero y desempleado: Tras 10 años en Televisa, villano de novelas hace esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la crisis económica, un famoso villano de telenovelas que ha desarrollado toda su carrera en Televisa recurrió a una drástica medida ante la falta de trabajo e ingresos.

Al hablar del estreno de la obra de teatro Blue Room en la CDMX, la cual tiene a Zuria Vega, Alfredo Gatica y Naian González Norvind en el elenco, Pepillo Origel y Martha Figueroa revelaron lo que tuvo que hacer el actor para sobrevivir ante la falta de empleo.

Gatica, de 33 años de edad, estudió en el CEA de Televisa y egresó en el 2010, donde inició haciendo varios papeles pequeños en la series unitarias Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

En 2012 debuta en la telenovela Cachito de cielo y posteriormente se une al elenco de melodramas como De que te quiero, te quiero, Tres veces Ana, Enamorándome de Ramón, Ringo y Vencer el desamor. Su primer antagónico principal fue en La Vecina.

En el programa transmitido por Unicable Con Permiso, Pepillo y Martha hablaron de la obra que acaba de estrenar Gatica, mencionando que tuvo que recurrir a vender contenido erótico tras quedarse sin trabajo, aunque ahora lo hace por gusto.

Hablando de 'Blue Room', una obra que hay que ver. Alfredo Gatica es uno de los protagonistas. Él hizo su cuenta de Only Fans porque no tenía mucho trabajo hace algún tiempo y alguien le dijo que se hiciera Only Fans y ahí subía contenido erótico, unas fotos muy subidas de tono, encuerado, le fue muy bien", dijo Martha.

Y agregó: "Y ya cuando vio que le iba bien dijo: sí me late, ya no necesito tanta lana pero sí me latió este mundo'. Entonces otro actor le toma las fotos, él las publica y se van a michas".

Posteriormente, en una entrevista, el villano de novelas mencionó que sí lo inició ante la falta de dinero, pero ahora disfruta mucho posar en paños menores y lo hace por gusto.

Lo mío sí inició como una necesidad económica y poco a poco ha sido un disfrute total. Uno de mis amigos, José Pablo Minor, me ha tomado las fotos, porque las fotos que subo son artísticas, otras son un poco más subidas de tono. Esto me encanta, desde la carrera me he desnudado y no tengo ningún problema con ello", finalizó.

