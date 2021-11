Tras años vetada y dejar 'Hoy' por TV Azteca, Anette Cuburu reaparece feliz ¿en Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Anette Cuburu, quien antes de unirse a Venga la Alegría trabajó en Hoy, abandonó los foros de TV Azteca por algunos días y esta mañana de lunes reapareció ¿en programa de Televisa?.

La originaria de Mexicali, Baja California, cuenta con una enorme carrera artística que inició desde 1996 luego de tomar clases de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Entre los proyectos más conocidos que hizo en esta empresa están la serie ¿Qué nos pasa? junto a Héctor Suárez, algunos episodios de Mujer, casos de la vida real y formó parte del elenco de Hoy entre 2008-2009.

Mientras que en la televisora del Ajusco ha realizado proyectos como Con sello de mujer (2000 - 2004), Club de Eva (2018), Todo un show (2018), Lo que callamos las mujeres y algunos otros más.

Hace unos años, la 'Güera' confesó entre lágrimas la pesadilla que sufrió cuando fue vetada de todas las televisoras por varios años debido a su polémico divorcio de Alejandro Benítez, un poderoso ejecutivo de Televisa. Ella misma asegura que este personaje se encargó de cerrarle las puertas, alejarla de sus amistades y sufrió mucho para volver a conseguir trabajo.

Durante toda la semana pasada, Anette no estuvo en los foros de TV Azteca y por ende no apareció ni en Venga la Alegría ni en Al Extremo debido a que se tomó unas merecidas vacaciones, pero esta mañana ya regresó a la pantalla chica y no fue con Televisa ni con otra televisora.

Luego de relajarse en el Caribe mexicano junto a sus tres hermosos hijos, la conductora de 46 años se reincorporó al elenco de VLA esta mañana y ya volvió a aparecer a cuadro.

Al público de TV Azteca le fascinó saber y ver que Anette está de regreso en el programa y a través de las redes sociales no han dejado de enviarle mensajes de cariño.

Bienvenida Anette, se te extrañó mucho".

Qué bueno que regresó Anette".

Al fin Anette está en casa".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva, @anetteoficial y TVNotas