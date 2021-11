Tras estar en la cárcel y traicionar a Chapoy, exconductor de Televisa 'desenmascara' a TV Azteca

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien estuvo más de 20 años en Televisa y llegó a TV Azteca en 2017, habla de su cambio de televisora luego de su supuesta rivalidad con Pati Chapoy.

Se trata de Facundo, quien en 2016 decidió renunciar a su contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel tras 22 años en la televisora y triunfar en programas como Toma Libre, Incógnito y Turnocturno.

Facundo además, estuvo en la cárcel varias veces debido a su irreverente sentido del humor y sus bromas pesadas. Incluso, fue encarcelado en Cuba luego de los sorprendieran al grabar sin permiso y les advirtieran que tendrían 20 años de cárcel.

En 2017 llegó a TV Azteca, dejando a todos en shock pues era uno de los personajes más emblemáticos de Televisa, además de que se rumoraba que tenía roces con la directora de Espectáculos en el Ajusco, Pati Chapoy, de quien no era santo de su devoción.

En el reality La Isla fue cuando habrían surgido sus supuestas diferencias con Pati, mismas que después él mismo confesó fueron mentira, "para hacer ruido", traicionando a la conductora.

El año pasado, en entrevista con Yordi Rosado, Facundo mencionó que el supuesto pleito que tuvo con la periodista de espectáculos habría sido falso y armado por la producción de Ventaneando y la televisora.

Facundo estuvo en Televisa hace unas semanas y también visitó su antigua empresa en 2019 para estar en Me Caigo de Risa, desafiando el veto sobre todo de Chapoy, quien lo criticó por haberlos traicionado.

Tras unirse a Azteca en el 2017, participó en La Isla y le dieron la conducción titular de Mi pareja puede, Resistiré y Cazatesoros, aunque estos no tuvieron el éxito esperado e incluso Cazatesoros salió del aire tras fracasar en rating.

Ahora, durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, fue cuestionado sobre lo malo de ser una celebridad y si esto le molesta.

Facundo indicó que una de las ventajas de ser reconocido es el cariño que siente al encontrarse con sus seguidores en la calle, sin embargo, señaló que la fama también le ha traído cosas que no disfruta tanto como tomarse fotos y mandar saludos. ¿Se queja de la oportunidad que le dieron en Azteca?

Ser famoso tiene sus ventajas, como que te pare un policía y sea de: 'ah, perdón, no vi que era usted', pero tiene unas cosas de huev..., como tomarse fotos(...) además de que no sé sonreír y mandar saludos es lo peor que me puede pasar", dijo.