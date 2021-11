Tras triunfar en Televisa y TV Azteca, galán de novelas desaparece por años y vuelve 'desfigurado'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un conocido actor colombiano, quien ha trabajado en producciones de Televisa, TV Azteca, Univisión y Telemundo, recientemente abrió su corazón para hablar de la parálisis facial que transformó su rostro y lo hizo desaparecer de la televisión.

Se trata del galán de telenovelas Juan Alfonso Baptista, quien actualmente se encuentra rodando la segunda parte del exitoso melodrama Pasión de Gavilanes donde da vida al personaje de 'Óscar Reyes Guerrero' y comparte créditos con la actriz Danna García.

Uno de los primeros proyectos que realizó en México fue el exitoso proyecto Como en el cine de TV Azteca en 2001; años más tarde debutaría en la pantalla de Televisa con Gata Salvaje, sin embargo, en San Ángel se han televisado otros de las producciones que ha hecho Juan como Sin senos sí hay paraíso.

Hace unos días el originario de Venezuela abrió su corazón para contar lo difícil que fue alejarse de los medios cuando recién comenzaba su carrera artística debido a la parálisis de rostro que sufrió cuando apenas tenía 19 años de edad y grababa la telenovela A todo corazón.

Un día antes de terminar la grabación de A todo corazón, yo tenía mucho calor, estábamos en un estudio y había un boquete de aire. Me acuerdo de que yo me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y tomé un vaso de agua y, cuando voy a tomar, se me cae el agua. Pensé: 'Qué raro'. Entonces, sentí que el ojo se me reseca. A los cuatro días ya estaba completamente paralizado", explicó.

Si bien ya pasaron muchos años desde que tuvo este incidente, Baptista aún tiene que vivir con las secuelas que le dejó la parálisis. El actor se tuvo que someter a terapias constantes durante un año para poder recuperar la movilidad de su rostro.

Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente me ve así un poco raro, pero es por la parálisis", contó.

El venezolano de 45 años reconoció que tener este accidente fue una verdadera pesadilla y que hasta llegó a pensar que no volvería a la actuación por su condición.

Fue duro. Me hicieron diferentes exámenes y no daban con la causa. Existía la posibilidad de que el rostro se me quedara torcido, me tocó hablar de nuevo y mi ojo se me secaba por pérdida de lubricación", añadió.

