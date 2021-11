Acabó en miseria: Tras 30 años en Televisa y duro fracaso, conductor de 'Hoy' se perdió en alcohol

Ciudad de México.- El conductor del programa Hoy, Arath de la Torre, se sinceró y confesó que tuvo una época de mucha fiesta y alcohol que lo hizo llegar a perder el control durante un tiempo.

En entrevista con Aurora Valle para el programa Confesiones transmitido por TlNovelas, el también actor de Televisa fue cuestionado sobre si tuvo una época de excesos en los que haya caído en vicios como el alcoholismo.

El histrión, quien hace poco confirmó que se queda en el programa Hoy durante el 2022, mencionó que al tener familia se dio cuenta de que debía cambiar de rumbo y hacer las cosas bien.

Decidí dejarlo porque creo que es importante que cuando vas manejando no debes de tomar. Lo que haga lo haré en mis 5 sentidos. Soy humano y me puedo equivocar pero eso ya no".