'Cerca' de la muerte y en la ruina: Galán de TV Azteca traiciona a desaparecida actriz de Televisa

Ciudad de México.- El galán de Televisa y TV Azteca Andrés García, quien ha atravesado por una crisis económica por la cual ha tenido que recurrir a vender sus bienes, reveló un fuerte secreto de la desaparecida villana de telenovelas Joana Benedek.

García ha provocado revuelo tras confesar que padece depresión, sus comentarios acerca de que veía cerca la muerte y la controversia que desató por su herencia y su pleito con Roberto Palazuelos.

El año pasado reveló que su hija Andrea García estaría desaparecida, pues asegura que desde hace más de 10 años no sabe de ella y están distanciados "por culpa de las personas con las que ella convive", pues reveló que ella los considera "su nueva familia".

Ahora, durante una de las charlas con sus seguidores en redes sociales, el primer actor destapó el secreto de Joana, pues la traicionó al revelar que mientras intentaba conquistar a una guapa colega, su hijo Leonardo García se la ganó.

García, quien asegura haber tenido relaciones íntimas con una enorme lista de mujeres, reveló algunos detalles de la primera cita que sostuvo con Joana Benedek, quien llegó a México en 1998 desde su natal Rumania para unirse a Televisa.

Cuando yo vi a Joana en persona no lo podía creer, yo creía que era marciana, dije: 'Esta mujer tan hermosa, ¿de dónde es?', porque de verdad que es una belleza perfecta, era impresionante, y además simpática, muy agradable, pero yo no dejaba de mirarla porque no podía creer una mujer con tanto encanto y con tanta belleza", relató.

Acto seguido, reveló el momento en que su famoso hijo se quedó con la artista rumana: "Obviamente pues yo quise con ella, ya sabes cómo es la jugada, pero ¿qué creen?, no se me hizo, la invité a comer, invité a comer a mi hijo Leonardo y ¿qué crees?, le gustó más Leonardo, o sería porque estaba más joven ¿verdad?, pero el asunto es que esa me la ganó Leonardo, bueno, pues ni modo, bien ganada. Espero que me caiga otra marciana tipo Joana Benedek".

Sin embargo, el artista de 80 años aseguró que con Laura León si tuvo la fortuna de tener una relación muy cercana, y manifestó que hasta la fecha siguen llevándose muy bien.

Laura León es una verdadera belleza erótica, es una mujer preciosa y sí, si tuvimos, lo puedo decir porque lo supo todo México, inclusive aquí mismo en mi playa, nos veíamos y aquí me venía a visitar de vez en cuando Laurita, que sigue estando preciosa", destacó.

Como se recordará, Benedek triunfó como una de las más grandes villanas de telenovela en Televisa durante los 90's y los 2000's en melodramas como Mujeres engañadas, Amigas y rivales, Mi gorda bella, Barrera de amor y Dos hogares.

Sin embargo, dejó la pantalla chica hace 9 años. La guapa actriz de 50 años ahora se dedica a dar pláticas motivacionales que llevan el nombre de 'Charlas con Joana desde tu interior'.

Yo sentí la necesidad en el 2012 de retirarme, de airearme, de irme. Me fui unos años. Estuve en Europa. Estudié de todo lo que te puedes imaginar. 'Healing', energía universal a través de chakras, reiki", declaró en 2019 para el programa 'Intrusos'.

