Enferma y a punto de morir: Tras veto en TV Azteca, conductora de 'VLA' da dura noticia

Ciudad de México.- Una querida conductora de Venga la Alegría, quien hace unos meses se rumoró que se iba a Telemundo y hasta que fue castigada por ejecutivos de TV Azteca, confiesa que estuvo a punto de morir por una grave enfermedad.

Se trata de la reina de belleza Kristal Silva, quien en entrevista con Liz Lombó en su programa 'Reinas en Jaque', admitió que padeció de un desorden alimentario cuando tenía 21 años de edad.

La originaria de Tamaulipas mencionó que pasó por un momento muy crítico en su vida y en su salud luego de padecer bulimia.

Kristal comentó que su mayor miedo fue cuando decidió operarse y hacerse una cirugía estética al menos dos o tres semanas después de que pasó por una dura crisis de salud en la que casi pierde la vida.

Además de recordar cómo en el reality Survivor México la empujaron y se rompió el labio, quedando con una cicatriz para toda la vida, ahora, Kristal asegura que trata de ser muy honesta consigo misma y siempre promueve el amor propio.

No me puedo quedar callada, tengo que contarlo porque ¿cuántas personas no necesitas escucharte para saber que hay una segunda oportunidad? Quiero que la gente me escuche y dejar un poquito en sus vidas".