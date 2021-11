"La Laura G de Televisa": Tras dejar TV Azteca, 'corren' a Andrea Escalona de 'Hoy' por berrinche

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conductores del programa Hoy y usuarios que siguen el matutino de Televisa quieren fuera a Andrea Escalona por haber hecho tremendo berrinche en vivo.

Todo ocurrió en la dinámica Pásale al pizarrón, en la competencia entre el equipo rojo (conformado por Tania Rincón, Andrea Legarreta y Paul Stanley) y el amarillo (Galilea Montijo, Andrea Escalona y Arath de la Torre).

En la primera ronda, triunfó Legarreta sobre Gali y en la segunda Paul sobre Arath, dándole la ventaja al equipo rojo 2-0, sin embargo, el encontronazo ocurrió entre Andrea Escalona y Tania Rincón.

Y esque cuando escuchaban las preguntas dictadas por Raúl Araiza, Tania abrazó a Escalona para que al momento de ir a escribir las respuestas, tardara más.

Molesta, Escalona le dijo: "No, no manches. No Tania". Una vez que ya corrieron ambas a su respectivo pizarrón para escribir las respuestas, la exconductora de Venga la Alegría fue la primera en terminar, dejando atrás a Escalona por apenas un segundo.

La hija de Magda Rodríguez aseguró que Tania había escrito mal las respuestas por terminar rápido y estalló en furia. La conductora arrojó el plumón al suelo y abandonó el foro mientras decía: "No, así no dice nada".

¿Perdón? Qué berrinche", dijeron 'El Negro' y Galilea.

"El berrinche de la jugadora Escalona que avienta agresivamente el plumón", "Antideportivo", agregaron otros conductores.

Posteriormente, tras ver que lo que escribió Escalona tampoco se entendía, repitieron el juego, lo que incomodó a la esposa de Erik Rubín: "¿Por qué? Por el berrinche".

Quedas amonestadísima ante la agresión eh... Si fuera 'Guerreros' estarías expulsada", dijo 'El Negro'.

Posteriormente, a la hora de pasar, Escalona no encontraba el plumón por ningún lado, por lo que decidió irse del foro de nueva cuenta molesta, mientras que sus compañeros la culparon por haberlo aventado y no le volvieron a dar oportunidad.

Ella lo aventó, fue su culpa (...) ella perdió y se ahorcó a sí misma", dijo Legarreta para defender a Tania, quien en esta ocasión puso bien las respuestas.

Usuarios estallaron contra la actitud de la sobrina de la productora Andrea Rodríguez, asegurando que cada vez se vuelve más "berrinchuda y sangrona", además de que la compararon con la exconductora de 'Hoy', Laura G, quien actualmente está en Venga la Alegría de TV Azteca y recibe duras críticas.

Qué raro que se haya enojado".

Escalona arruina el programa, qué tipa tan berrinchuda".

Escalona sigue en hoy por puro nepotismo, cero gracia y sangre pesada".

Escalona es como la Laura G de 'VLA'... todos la odian. Ya córranla".

Síganle tolerando sus berrinches a nivel nacional".

