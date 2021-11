"Lárgate de TV Azteca": Todo TV Azteca se come viva a Tábata Jalil y la 'corren' de 'VLA' por "ruca"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa reportera de TV Azteca Tábata Jalil se volvió blanco de las peores críticas y burlas por parte del público de la televisora y decenas de televidentes otra vez pidieron a la producción de Venga la Alegría que la corran del programa.

La también conductora mexicana es una de las personalidades más activas de la empresa del Ajusco pues hace poco presumió que estaba celebrando sus primeros 15 años dentro del matutino del canal Azteca Uno, sin embargo, ya tiene más de dos décadas trabajando en esta compañía televisiva.

Muy agradecida y feliz por estos 15 años en @vengalaalegriatva mil gracias a todos las personas increíbles que abrieron su corazón conmigo y me compartieron su creatividad ingenio y talento. Son miles de contenidos hechos con todo mi cariño. Gracias por su preferencia", escribió la artista de 42 años .

Debido a su lugar estancia en el programa, ahora los televidentes de VLA consideran que la imagen de Tábata ya está muy desgastada y durante los últimos meses no han parado de pedirle a la producción que la dejen fuera del elenco.

Durante la mañana de ayer martes 2 de noviembre en la cuenta de Instagram de la emisión matutina se compartió una fotografía en donde su reportera aparece de lo más guapa y luciendo un espectacular atuendo y maquillaje de Catrina.

Los detractores de la reportera de inmediato aprovecharon esta publicación para lanzarse en su contra y dejaron claro que no les gusta verla en el programa. Estas son algunas de las fuertes críticas que recibió Tábatita:

La más sangrona y cuando no está, ni falta hace".

No sé porqué no me cae bien esta mujer".