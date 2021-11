¿Luto en la música? Tras dura enfermedad, reportan "muerto" a famoso reggaetonero y su ex reacciona

Ciudad de México.- Hace algunas horas la exesposa de Chyno Miranda, Natasha Araos, envió un fuerte mensaje luego de que a través de las redes sociales dieran por muerto al famoso reggaetonero.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, el exintegrante del dúo Chino y Nacho contrajo Covid-19 durante 2020 y esta enfermedad le provocaron terribles secuelas. Meses atrás él mismo informó que tuvo neuropatía periférica y encefalitis, lo cual hizo que llegara al punto de no poder caminar.

Empecé a sentir molestias en los dedos de los pies, luego un hormigueo y luego empecé a sentir entumecimiento y dolores fuertes en mis piernas... Imagínate, en una cama, sin caminar; lo primero que pensé fue se me acabó mi carrera artística", contó en una ocasión.

Además, las cámaras de Suelta la Sopa lo captaron caminando al lado de su familia luego de recuperarse y él no pudo contener el llanto al relatar lo que sintió en aquellos momentos llenos de angustia e incertidumbre.

Hace un par de meses y luego de muchas especulaciones, Chyno y su esposa confirmaron que se estaban separando pero resaltaron que acordaron seguir siendo "el mejor equipo" para cuidar a su hijo, a quien desean brindarle una "vida sana, tranquila y feliz". Natasha desde entonces ha sido blanco de fuertes críticas en las redes pues la acusan de abandonar al músico ahora que vive difíciles momentos pues luego de su enfermedad, él entró en una crisis de depresión y ansiedad.

Araos hace unas horas realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram y uno de sus fans le preguntó si era real que el intérprete de Mi niña bonita había muerto recientemente. Ella de inmediato lo negó y aclaró que prefiere estar alejada de chismes.

¡Qué absurdo! pero bueno, me estoy enterando por ti, porque no veo cosas de chismes, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y yo digo que ustedes deben de hacer lo mismo", expresó la exesposa de Chyno.