No tiene para comer: Tras dejar 'Hoy', Televisa quita veto a galán de novelas; desheredó a sus hijos

Ciudad de México.- El polémico actor y exconductor del programa Hoy, Alfredo Adame, sigue haciendo polémicas declaraciones luego de que su ex Diana Golden lo exhibiera por presuntamente quedar en la ruina y no tener para pagarle la demanda.

Y esque Adame, quien fue galán de telenovelas en Televisa durante casi 30 años, asegura que pese a todos sus escándalos, le siguen 'lloviendo' ofertas de trabajo luego de que le levantaran el veto.

Como se recordará, Adame estuvo en telenovelas como Retrato de familia y La fuerza del amor y salió del programa Hoy, matutino en el que conoció a Andrea Legarreta, con quien sostiene un fuerte pleito desde hace unos años.

Alfredo Adame en 'Hoy'

Adame hizo fuertes insultos contra la esposa de Erik Rubín, acusándola de infiel y de atribuirle su veto en Televisa.

Además, en entrevista con el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, Adame confirmó que no tiene para pagarle el dinero que le debe a su expareja luego de que ella lo demandara y sus abogados exhibieran su precaria situación económica.

¡Qué tontita es esta tipa!, aparte de ambiciosa y todo, ¿es algún pecado ser pobre?, yo soy pobre, muy pobre, ¡estoy quebrado!, no tengo ni qué comer, ni nada, pero soy un hombre feliz y digno".

No conforme a esas declaraciones, Adame aseguró en una entrevista para El Universal que es "el dios del rating", luego de que hace unas semanas participara en el programa Perdiendo el juicio, al que lo invitó el productor Memo del Bosque.

Adame asegura que tras su regreso a la televisora, vendrían varios proyectos en puerta tanto en Televisa como en el extranjero.

Necesitan rating y ventas y así me lo dijeron, 'te necesitamos, ¿quieres que te activemos?'", aseguró.

"Para el año que entra hay varias telenovelas (en Televisa) donde me están contemplando a ver si sirvo para el personaje y si no, no pasa nada, también me llamaron de Argentina para una telenovela, de Estados Unidos para un programa de televisión y trabajo no me va a faltar", mencionó.

Tras incursionar en la política en un partido que desapareció, el histrión aseguró que no le tiene preocupado no generar ingresos, pues heredó en vida a su hija Vanessa.

Lo mejor de todo es que a mi hija la heredé en vida con mucho y mi hija me va a mantener de aquí que me muera".

Además, confirmó tajante que ya no tiene ningún contacto con los hijos que tuvo con su exesposa Mary Paz Banquells, con quien estuvo casado por 27 años y acabó en malos términos. A todos los desheredó.

Con mis hijos nada, no los conozco, no los tengo, mi única familia son Vanessa Adame Castillo y mis nietos María José y Santiago, yo no tengo otros hijos y no tengo herederos ni absolutamente nada ni quiero tenerlos, ninguna relación", mencionó.

Fuente: El Universal y Venga la Alegría