Preso y en 'manicomio': TV Azteca da dura noticia a actor de Televisa; vendía tamales para sobrevivir

Ciudad de México.- En el programa Ventaneando de TV Azteca revelan una dura noticia para el actor de Televisa Héctor Parra, quien actualmente está preso luego de ser acusado de abuso sexual por su hija Alexa Parra, a quien tuvo con su expareja Ginny Hoffman.

El histrión, quien fue detenido el pasado mes de junio en la CDMX, continuará su proceso en la cárcel, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo determinara.

Según explicó el abogado José Luis Guerrero en entrevista para el programa de Pati Chapoy, El Tribunal resolvieran que el actor debe seguir con la medida cautelar tras ser acusado por su hija Alexa Parra de abuso sexual.

De acuerdo al defensor legal de Héctor, buscarán recurrir ante otra instancia, debido a que la respuesta que obtuvieron en este momento fue otorgada por la misma autoridad que estableció que el actor se quedara detenido el pasado mes de junio.

Finalmente, el abogado manifestó que el próximo 13 de diciembre se termina la fase de investigación complementaria y después de esta fecha podrá ejecutarse la acusación y, por ende, iniciar o no el juicio por este caso.

El actor ha hecho desgarradoras súplicas a su hija Alexa, pidiéndole que diga la verdad, además de decirle que la perdona por todo, ya que él sabe que presuntamente estaría siendo "manipulada en su contra" por su expareja Ginny.

A Alexa le digo lo que le he dicho desde un principio, que por favor toque su corazón, yo sé que esa una niña buena, sé que está manipulada, que está sufriendo y le digo que de verdad la amo, la perdono, porque sé de dónde viene esto, son años de manipulación en mi contra y la están utilizando", dijo entonces.

El actor también contó cómo es su estado de salud dentro de la cárcel, revelando que sigue bajo un estricto tratamiento psicológico y psiquiátrico que le ayude a sobrellevar este difícil proceso, pues asegura que ha sido algo muy doloroso.

Estoy con tratamiento psiquiátrico y psicológico, periódicamente me llevan con la psicóloga para platicar; estoy medicado y están muy al pendiente de cosas porque incluso tomando los antidepresivos me dan depresiones, me dan ataques de ansiedad de repente".