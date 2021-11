"Soy lesbiana": Tras 17 años en TV Azteca, actriz de Televisa sale del clóset; quedó en la calle

Ciudad de México.- La actriz, conductora y comediante Alejandra Ley, quien estuvo 17 años en TV Azteca y luego se fue a Televisa, confiesa que tras declararse lesbiana, le han negado propuestas de trabajo y hasta terminó sin dónde vivir.

La comediante, quien empezó su carrera desde pequeña en Televisa, se fue al Ajusco en 2001 y finalmente regresó a la televisora de San Ángel en 2018 al melodrama Doña Flor y sus dos maridos, del productor Lalo Meza, quien le ofreció el personaje de 'Micaela'. Ley también estuvo en el programa Hoy hace unos años.

Ale nunca ha ocultado su orientación sexual pues es abiertamente lesbiana, aunque tiene una hija adolescente producto de una aventura de una noche con su mejor amigo, cuando ella tenía 21 años y quedó embarazada.

En el 2006, incluso reveló que solo había ido al doctor a hacerse un chequeo por un golpe que sufrió en el set de grabación, sin embargo, quedó en shock al enterarse de su embarazo.

La talentosa actriz de Televisa nunca ha callado que es gay ni que es miembro de la comunidad LGBTQ+ pues tuvo una relación de muchos años con una mujer llamada Marlene.

Luego protagonizó una fuerte polémica tras declarar que se había enamorado de una participante del reality del Ajusco, Enamorándonos, donde tenía una sección. Este romance acabó muy mal, entre rumores de robo y hasta posibles agresiones.

Ahora, en entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, la comediante reconoció que ha habido avances en los temas de diversidad sexual, sin embargo, señaló que su preferencia le ha costado hasta propuestas de trabajo.

Puedo decir soy lesbiana y no hay bronca en mi vida y en mi entorno... pero fue una chamba de muchos años. Debo agradecer a mi familia que fueron muy amorosos con eso pero no a todo el mundo le pasa; sí me ha pasado en chambas que de repente me entero que no me quedé, pues igual no les encanta la idea... me encantaría vivir en un mundo en el que no tenga qué ver tu sexualidad con las oportunidades de trabajo", mencionó.