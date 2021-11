Tras 17 años en Televisa, famoso galán llega a 'Hoy' y da inesperada noticia ahogado en llanto

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas José Ron, quien lleva trabajando al menos 17 años en Televisa, apareció de forma exclusiva en el programa Hoy y dio una dura noticia mientras lloraba.

Hace unos días llegó a su fin el exitoso melodrama La Desalmada y aunque todo el elenco se reunió para ver el último capítulo por el canal de Las Estrellas, el gran ausente fue el actor tapatío y ahora decidió explicar cuál es la razón.

El intérprete de 'Rafael Toscano' en el mencionado proyecto negó tajantemente que no haya estado con sus compañeros porque no se lleva bien y explicó que en realidad esa noche tuvo la primera presentación con su banda de rock Koktel.

Me hubiera encantado estar con mis compañeros pero no se puede todo en la vida y estoy aquí", explicó.

Además y ya entre lágrimas, Ron declaró de forma inesperada que su mayor pasión no es la actuación sino la música: "Es algo que me hace muy feliz, quizás más más que la actuación".

Es un día muy especial hoy... hoy se cierra este ciclo con La Desalmada, este proyecto y me emociona bastante también iniciar (su proyecto musical), no, no puedo hablar", dijo el galán ahogado en llanto.