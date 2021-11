Tras 5 años en TV Azteca, exhiben en vivo a polémica actriz por cachetear a conductor de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un conductor de Hoy aprovechó la reciente transmisión en vivo del programa para denunciar que una polémica actriz, quien trabajó para TV Azteca por 5 años, le había metido tremenda cachetada horas antes.

El famoso bailarín y exluchador mexicano Víctor Manuel Reséndez Nuncio, mejor conocido como Latin Lover, declaró que su colega del matutino Ivonne Montero lo había golpeado fuertemente en el rostro.

Tengo una queja y lo tengo qué decir públicamente... el día de ayer la señora Ivonne me dio una cachetada", expresó el regiomontano.

Todo el jurado de Las Estrellas Bailan en Hoy y la conductora Galilea Montijo quedaron en shock al escuchar las palabras de Lover y rápidamente le pidieron a la protagonista del melodrama La Loba de TV Azteca que les explicara cómo ocurrieron las cosas.

Rápidamente Montero aseguró que no se trató de una grosería o una agresión real y comentó que en realidad ambos estaban en los ensayos de una nueva puesta en escena.

Tengo el honor de compartir escena con Latin, estamos ensayando una obra de teatro...", comentó.

Pero se te pasó la mano", replicó el originario de Nuevo León.

Montero, quien hace unas semanas fue muy criticada por declarar que no pensaba vacunarse contra el Covid-19, detalló que había una escena de cachetada y a ella se le había olvidado, por lo que el director le recordó y no la pensó mucho para soltar el golpe pero su compañero no estaba preparado.

No giré (la cabeza) y me volteó la cara de la cachetada... fue como si te echaran agua fría 'aaah'", añadió Latin.

Ya para finalizar este tema, el bailarín dijo que la cachetada que le dio Ivonne influiría en su calificación, lo cual fue simplemente una broma pues le terminó dando un 9 por su presentación junto a Nano Ilianovich.

