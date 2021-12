Actriz de Televisa iría 7 años a prisión de ser hallada culpable de callar abuso a su hija

Ciudad de México.- De manera legal Daniela, la hija mayor de Héctor Parra, puso una denuncia en contra de Ginette Hoffman por el delito de omisión de un presunto delito. De ser encontrada culpable la actriz de Televisa podría enfrentar hasta 7 años de prisión.

En junio de este año el actor Héctor Parra fue detenido luego de ser señalado por su hija menor, Alexa, de haber abusado sexualmente de ella cuando era niña. La joven fue respaldada por su mamá, Ginny Hoffman, quien habló con algunos medios de comunicación sobre el delito que su expareja había cometido en contra de su hija.

Según detalló la actriz, esto sucedió cuando su hija Alexa tenía 13 años aproximadamente. Cuando Alexa cumplió 18 años interpuso la denuncia en contra de su padre, en octubre del 2020, luego de dos meses de que se hiciera público; según Hoffman ella no habló antes por respeto a su hija como víctima, porque no estaba lista.

Ella me dijo: 'Mamá, no lo hables, no digas nada', yo quería revelar lo que este señor hizo, pero respeté la decisión de mi hija porque ella es lo más sagrado que tengo", expresó.