Bomba en TV Azteca: Tras dejar 'VLA' y llegar a 'Hoy', hunden a Ingrid Coronado por "oportunista"

Ciudad de México.- La famosa presentadora de TV Azteca Ingrid Coronado, quien hace unos años formó parte de Venga la Alegría, se encuentra metida en tremendo escándalo pues su exesposo Charly López volvió a arremeter en contra suya y ahora la exhibió en público por "oportunista".

En el 2018 la también actriz y cantante decidió renunciar a la empresa del Ajusco para tomarse un respiro de la televisión y escribió su libro Simón y el sauce llorón, el cual presentó en varios medios de comunicación e incluso visitó las instalaciones de Televisa.

La exesposa del conductor argentino Fernando del Solar visitó el foro del matutino de Las Estrellas por primera vez y fue recibida con los brazos abiertos por todas las conductoras, incluida Andrea Legarreta.

Hace apenas dos semanas, Coronado volvió a trabajar a los foros de Televisión Azteca con el reality Todos a bailar, pero su regreso como conductora está siendo empañado por las declaraciones que ha hecho su ex Charly López, quien en repetidas ocasiones la ha llamado mala persona.

El exintegrante de Garibaldi brindó una entrevista exclusiva a TVNotas y aquí contó que la madre de su hijo Emiliano la alejó de él y llenó su corazón "de odio", además de que señaló que todo este pleito es porque la conductora quiere exprimirlo económicamente y así dejarlo en la calle.

Charly explicó que cuando él y la artista de 47 años se divorciaron, acordaron que él se quedaría con la casa mientras que ella obtendría los cinco millones de pesos que habían ahorrado mientras estuvieron juntos. Sin embargo, ahora Ingrid le solicita que le pague la renta por vivir en ese domicilio durante 17 años o si no, que se lo regrese.

En octubre me llegó esta demanda, donde dice que es copropietaria y me pide cosas fuera de serie, cosas de locura; dice que la casa es suya, que yo no la dejé entrar; me pide, por petición de su abogado, la renta de la casa de 45 mil pesos al mes por 17 años, quiere 9 millones 180 mil pesos o que le devuelva la casa; quiere que yo pague gastos y costos del juicio... es una pena que ahora salga con esto", explicó.