Conmoción en Televisa: Nerea Godínez rompe el silencio; revela sí es heredera de Octavio Ocaña

Ciudad de México.- A un mes del trágico fallecimiento de Octavio Ocaña, su prometida, Nerea Godínez sigue siendo presa de especulaciones por parte de la prensa, gente e influencers que aseguran que, la joven madre fue causante de la muerte del actor, así como la principal beneficiaria de este lamentable evento.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Recientemente, surgieron los rumores de que el interprete de 'Benito Rivers' dejó todas sus posesiones a Nerea y a su hijo, así como un seguro de vida, esto según palabras del youtuber, Dael Quiroz, quien aseguró que Godínez obtendría un total de un millón de dólares derivado de la muerte del actor de 22 años.

Por su parte, Nerea Godínez dio una entrevista a un programa de espectáculos en el que reveló sí realmente era o no la heredera universal de Octavio Ocaña.

La gente vive como en una novela. Piensan que las cosas son como en las novelas, como en las series. (...) No hay ninguna herencia que me haya dejado. No sé cómo la gente se lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas." Declaró Godínez.