Desde Televisa, conductoras de 'Hoy' explotan ante la prensa y dan duro mensaje a Galilea Montijo

Ciudad de México.- Conductoras del programa Hoy rompen el silencio sobre la polémica que enfrenta su compañera en el matutino de Televisa Galilea Montijo y le mandan un contundente mensaje a la prensa y a la tapatía.

Este lunes, la presentadora estalló y se defendió entre lágrimas en un video de Instagram, suplicando parar los ataques en su contra, además de defender a su esposo Fernando Reina.

En los últimos días, circuló que el nombre de Galilea presuntamente aparece en el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco, donde presuntamente la vinculan con un famoso capo, Arturo Beltrán Leyva (abatido en 2009).

Al respecto, Montijo negó las acusaciones en su contra, asegurando que siempre ha sido una mujer de trabajo, además de deslindarse de cualquier negocio ilícito con Inés Gómez Mont, caso al que también la han vinculado.

A las afueras de Televisa, Andrea Escalona fue abordada por reporteros y declaró:

Estamos con Gali, yo soy Team Gali. Una mujer fuerte, valiente, trabajadora. Yo no soy quién para hablar de Galilea Montijo más que puras cosas buenas y hermosas. Por respeto y lo mucho que la amo, les pido chicos que ya habló lo que tenía que hablar. Que hará lo que tenga que hacer y la dejemos a ella".

La exconductora de TV Azteca, quien llegó a Televisa en el 2018, continuó diciendo que a nivel personal a ella le ha dado mucho.

Gali es intachable, tiene una familia intachable (...) es trabajadora, una buena mamá, una buena amiga. Me abrió las puertas de su casa a mí y me acogió con todo esto que pasó de Magda (su fallecimiento). Como amiga me toca respaldarla y respetarla, porque no la está pasando nada bien".

Al preguntarle si el departamento jurídico de Televisa es el que se hará cargo del tema, Andrea dijo que ella no está al tanto de esa información y se negó a seguir opinando del caso.

Aunque reporteros seguían insistiendo con que se pronunciara más sobre el tema y hasta sugirieron que tal vez Galilea se relacionó con alguien que no debía sin saberlo, Escalona se mostró algo molesta y tajante reiteró que ella no opinaría sobre algo que no le corresponde.

Yo lo único que tengo que decir que como compañeros estamos con Gali, esto pasará y yo la amo mucho, es el único mensaje".

Por su parte, Andrea Legarreta aseguró que para ella Galilea es como una integrante de su familia, no nada más una amiga o compañera.

Somos más que amigos, en mi caso yo la adoro como si fuera mi familia y estamos para apoyar, sea la situación que sea".

La esposa de Erik Rubín reiteró que es muy delicado dar comentarios sin pruebas.

Mejor compruébalo, enséñame pruebas y entonces dilo... al final hay gente que no gana absolutamente nada ofendiendo o metiéndose en la vida de los demás, sea verdad o mentira. 'Me dijeron', no pues qué fácil. Entre el 'yo creo o yo siento' destruyen la reputación de las personas".

Aunque se rumoraba que entre ambas siempre han existido roces y una rivalidad, Andrea apoyó a Gali y aseguró que fueron tantos los ataques y acusaciones que uno como ser humano termina explotando.

A mi Gali la agarraron cansada, cuando se desplomó. Ustedes no se dan cuenta, es una tras otra. Como con una enfermedad, se te bajan las defensas (...) A veces te da risa y dices: 'ay, qué ridiculez, ¿otra vez?' pero de tantas veces hay un punto en el que explotas".

Finalmente, reiteró que estos comentarios hacen un daño muy fuerte y deberían haber leyes más fuertes para proteger a los que son agredidos injustamente.

