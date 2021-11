Escándalo en TV Azteca: Chapoy 'hunde' a Galilea Montijo y redes la humillan de la peor manera

Ciudad de México.- Pati Chapoy, titular de Ventaneando, se pronunció sobre la polémica que enfrenta actualmente Galilea Montijo tras ser señalada de haber tenido un presunto romance con un narcotraficante, sin embargo, a la jefa de espectáculos le terminaron recordando su oscuro pasado.

La periodista de TV Azteca desató especulaciones luego de poner en duda las declaraciones de la presentadora del programa Hoy, en las que se defiende entre lágrimas y pide poner un alto a los ataques en su contra, además de defender a su esposo Fernando Reina.

En los últimos días, circuló que el nombre de Galilea presuntamente aparece en el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco, donde presuntamente la vinculan con un famoso capo, Arturo Beltrán Leyva (abatido en 2009).

Al respecto, Montijo explotó en sus redes sociales y en un video negó las acusaciones en su contra, asegurando que siempre ha sido una mujer de trabajo, además de deslindarse de cualquier negocio ilícito con Inés Gómez Mont, caso al que también la han vinculado.

Esta controversia causó que Pati Chapoy emitiera su opinión en redes sociales y a través de su cuenta de Twitter escribió:

Sus palabras provocaron todo tipo de reacciones. Mientras que muchos defendieron a la tapatía y aseguraron que creen en sus palabras, otros no estuvieron de acuerdo y cuestionaron cómo la conductora habría "llegado a un puesto tan alto" de un momento a otro.

Sin embargo, tal vez las reacciones de internautas que más llamaron la atención fueron para recordarle a Pati que de ella también se rumora que tuvo una relación con un polémico personaje: Sergio Andrade, quien estuvo preso por el caso Trevi-Andrade.

Como se recordará, la periodista Claudia De Icaza, en su libro Amarga Seducción, contó que el propio Andrade, quien fue liberado hace años de prisión, confirmó su presunta relación con Chapoy, ocurrida en los 80's.

Según el relato de De Icaza, Andrade le escribió que le molestaba "la hipocresía, y aunque ya callé por muchos años, pues no es de caballeros publicar sus relaciones, esta tipa ha sido tan mentirosa, tan criminal y tan baja en sus ataques a nosotros (Gloria Trevi y él) que merece un poco de ubicación a sus intentos por aparecer como 'mujer fiel, leal y madre de familia ejemplar'".

Incluso, Andrade contó que Pati presuntamente lo buscaba y hasta se iban a la casa de él en Cuernavaca, Morelos, además de que la señaló por supuestamente serle "infiel" a su marido, Álvaro.

Todos los que me rodeaban en aquella época (1983-1984) se daban cuenta de lo apasionada que andaba por mí, cómo me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes. Nos veíamos en cualquier punto de la ciudad y se iba a mi casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde".