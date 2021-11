Mi horóscopo de hoy 30 de noviembre: Mhoni Vidente publica las predicciones para mi signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Qué me depararán los astros este martes 30 de noviembre 2021, último día del mes? Conoce la respuesta a esta pregunta en el horóscopo de hoy, compartido por Mhoni Vidente, la pitonisa más querida del mundo de los espectáculos.

Aries

El próximo mes conocerá a alguien encantador y revivirá el amor en su vida. Para evitar peleas en la familia, controle los gastos; haga presupuesto de diciembre 2021. Intente ser más organizado en lo que respecta al trabajo. No haga muchos esfuerzos ose lastimará.

Tauro

Vienen momentos duros en el amor, pronto se sentirá triste y cansado si no tiene atenciones con su pareja. Deje de ser codo y cómprese algún capricho. Aprenda a escuchar las opiniones de sus jefes. Puede sufrir un fuerte resfriado, pero se debe a que no ha expresado eso que le duele.

Géminis

No descuide a sus amistades más cercanas, pues serán importantes en el siguiente 2022. La economía va muy mal para usted, por lo que el regalo que desea dar tendrá que esperar. Exija una mayor coordinación a sus compañeros en la oficina. Piense en dejar algún vicio, es el momento.

Cáncer

Es momento de que ponga atención a esa persona que de momento no le gusta, pues en el futuro sería su amor. Esas inversiones y ahorros resultarán perfectas. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes le gusta. No olvide que la diversión es fundamental para la salud mental.

Leo

Seguirán los días de paz en casa, pues merece ser feliz y lo sabe. Siga escuchando a su pareja. Jornada propicia para comprar lo que desee. Evite caer en un excesivo problema de trabajo. Sus pies se encargan de llevarlo a todos lados, cuídelos; una visita al podólogo será muy buena.

Virgo

El tiempo de diciembre se torna propicio para iniciar nuevas aventuras sentimentales; permítase sentir y gozar el amor. El dinero le va a tener algo pensativo, pero recuerde que todo es pasajero. Seguirá en una buena racha de prestigio laboral. Su dieta debe ser con más verduras.

Libra

¿Quiere enamorarse? Si la respuesta es sí, deje de cerrar su corazón y abra bien los ojos. Si no quiere, siga su camino. Sus ingresos no andan mal, así que puede darse un capricho. No baje la guardia y no se acomode en su trabajo. Si quiere subir el ritmo de sus ejercicios, busque un profesional.

Escorpio

Los primeros celos aparecen en su vida con esta nueva pareja; no sea tan inseguro, es hermoso y sensual, pero debe creer más en usted. Evite los gastos innecesarios. Aproveche las oportunidades de trabajo que le surjan. Va muy bien en el ejercicio, no descuide la dieta.

Sagitario

Abra su corazón al amor, este es el momento que tanto había esperado en el 2021; cierre el año con un nuevo romance. Tiene unos ahorros interesantes, sáqueles provecho. Puede que, al final, encuentre ese trabajo que le desea. Se librará de esas presiones mentales que le afectan.

Capricornio

Algunos amigos le dirán sus verdades en este día; recuerde ser compasivo y piense bien antes de hablar. Día de abundancia económica, concédase algún capricho. Ser perfeccionista le llevará a mejorar en sus labores. Sea consciente de hasta dónde llegan sus calorías.

Acuario

En los amigos encontrará todo el cariño que requiere en estas fechas, así que no se deprima si está soltero. El 2022 será mejor. Por fin llega la estabilidad a su cartera. Jornada para aceptar nuevos retos en la oficina. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, descanse.

Piscis

Demuestre mayor cariño a las personas que tanto quiere; es clave que sea más feliz y agradable con sus seres queridos. Espere un poco, su dinero no tardará en reponerse. Si acaba de cambiar de labores, no se ponga nervioso. La base de una buena salud está en una sana rutina de ejericio.

