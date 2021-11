Televisa destroza a 'VLA': Tras unirse a Chapoy y 'veto' en TV Azteca, conductor regresa ¿a 'Hoy'?

Ciudad de México.- Un famoso conductor de televisión, quien tras más de 20 años en Televisa se quedó sin su exclusividad en 2017 y se dijo fue rechazado de TV Azteca, vuelve a la empresa y se une ¿al programa Hoy?

Tras alcanzar la fama en Televisa en exitosos programas de concursos como Atínale al precio, Teletón, Mi sueño es bailar y 100 mexicanos dijeron, Marco Antonio Regil perdió su contrato de exclusividad en 2017 y se dijo fue rechazado al intentar llegar a TV Azteca para conducir La Academia.

Esto no se confirmó, aunque sí estuvo de invitado en Ventaneando junto a Pati Chapoy y en el matutino Venga la Alegría.

Al no obtener empleo en el Ajusco, Regil luego pidió una oportunidad en Telemundo, empresa en la que condujo el matutino Un Nuevo Día (hoy llamado Hoy Día) junto a su expareja, Adamari López.

En 2019, dejó la emisión para perseguir otros proyectos. Tras la muerte de su madre, el presentador originario de Baja California explicó que su salida del programa obedecía a su deseo de seguir desarrollándose como orador motivacional.

Ahora, tiene un exitoso podcast pero no ha estado en algún otro programa de Televisión ya que asegura sí le han ofrecido proyectos, pero estos no van de acuerdo a sus ideales, ya que en algunos casos los patrocinadores promueven productos de origen animal y él es vegano.

Hace unas semanas, Regil confesó en el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión que abandonó la televisora de San Ángel ya que presuntamente se negaron a brindarle la oportunidad de hacer un programa así en la televisora.

La gente no sabía qué era un podcast. Lo empecé porque hacía concursos y no podía hablar de las cosas que quería hablar y en ese tiempo le proponía a Televisa: 'Hagamos un talk show'. Y todos me decían que qué bonita ida pero como que nunca cuajó, entonces empecé a hacer el podcast como una necesidad de comunicarme", dijo.