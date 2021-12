Tras dejar Televisa y ahogarse en llanto, Alessandra Rosaldo confirma ¿que se divorcia de Derbez?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alessandra Rosaldo, quien hace unas semanas alarmó en redes sociales al revelar que padecía problemas de salud que la hacían sentir de cerca la muerte, dejó en shock con la revelación que hizo para De Primera Mano. ¿Se divorcia de Eugenio Derbez en medio de rumores?

La exconductora del programa Hoy, quien tiene 9 años alejada de Televisa luego de participar en varias telenovelas como DKDA: Sueños de juventud y Amarte es mi pecado porque se fue a vivir a Estados Unidos al casarse con Eugenio Derbez, rompe el silencio.

En entrevista para el programa de YouTube de Karla Díaz, Pinky Promise, la cantante de Sentidos Opuestos compartió junto a Ari Borovoy, que pese a que estaba emocionada por volver a los escenarios con el 90's Pop Tour, el 2021 no había sido un buen año.

Ahogada en llanto, Alessandra reveló que estaba asustada, pues confesó que atravesaba por una situación complicada, ya que su estado de salud se había ido agravando y sus dolores cada vez eran más intensos.

Nunca he dicho así abiertamente que el último año de mi vida para mí ha sido muy fuerte porque he vivido por primera vez malestares y síntomas físicos que nunca antes había vivido, y he estado muy asustada y he pensado que me voy a morir y no he estado bien, pero ya estoy mejor", pronunció entre lágrimas entonces.

Aunque dejó entrever que esto se debía a los cambios hormonales que experimentaba por la edad, Rosaldo no dio más detalles, hasta que fue cuestionada por la prensa.

En la entrevista transmitida en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, aclaró el tema y confirmó ¿que se separa de Eugenio Derbez? No. Pese a rumores, ambos lucen más enamorados que nunca tras 9 años de matrimonio y 15 juntos.

No perdón, no era mi intención alarmar a nadie. nunca me imaginé que todo el mundo iba a verlo y replicarlo. Estoy bien, sí ha sido un año para mí de manera personal muy difícil en el que me he enfrentado a problemas de salud por primera vez en mi vida. Sí he tenido mis sustos pero estoy bien", dijo.

Pese a cuestionamientos de la prensa para saber lo que realmente sucedió, dijo:

Prefiero no dar detalles. En ese momento simplemente salió, me nació compartir lo difícil que ha sido este año yq ue no la he pasado tan bien".

"Tiene que ver con el tema hormonal, el desbalance hormonal, natural de mi proceso, por mi edad y la etapa de vida en la que me encuentro... es horrible", finalizó.

