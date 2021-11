"Venga la alegría": Galilea Montijo se ahoga en llanto en 'Hoy' y confirma ¿que deja Televisa?

Ciudad de México.- Hace unos momentos la famosa presentadora tapatía Galilea Montijo compartió un duro mensaje durante la transmisión en vivo del programa Hoy luego de todas las especulaciones que surgieron en torno a su carrera durante las últimas semanas, como su supuesta salida de Televisa.

Al iniciar la emisión de este martes 30 de noviembre, el equipo de conductores del matutino dio un abrazo fraterno a la mujer de 50 años, quien el día de ayer publicó un video a través de sus redes sociales en el que aparece totalmente devastada y llorando por los recientes escándalos que le inventaron.

En la grabación que publicó en Instagram, Galilea señaló que ni ella y ni su esposo Fernando Reina Iglesias están ligados al millonario fraude por el que es buscada su comadre Inés Gómez Mont, desmintiendo así que vaya a dejar Televisa para huir de México. Además se encuentra muy indignada y dolida porque en el libro Emma y otras señoras del narco de Anabel Hernández la ligan sentimentalmente con 'El Barbas', quien fuera un integrante del cártel de los Beltrán Leyva.

Tratando de no volver a llorar, Galilea aprovechó las cámaras de Hoy para agradecer por todas las muestras de cariño que recibió luego de "dar la cara" y enfrentar estas serias acusaciones, además volvió a asegurar que no volverá a hablar de estos chismes.

Agradezco todas las muestras de cariño de muchísima gente y compañeros, yo solo defendí a mi familia, no quiero que se le siga pisando... yo ya no voy a volver a hablar del tema, lo único que he hecho es llevarles a ustedes una sonrisa", añadió un poco más tranquila.