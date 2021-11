Adiós 'Hoy': Tras desprecio de TV Azteca, conductor deja Televisa y vende birria para sobrevivir

Ciudad de México.- El conductor Paul Stanley, quien ha estado durante 12 años en Televisa y actualmente es parte del programa Hoy tras haber sido rechazado por TV Azteca, rompió el silencio sobre sus planes para el 2022 y le responde a Mario Bezares.

Paul llegó en 2012 al programa Hoy, pero salió en 2014. Finalmente, regresó en el 2017 para reemplazar al actor español Lisardo y se ha convertido en uno de los consentidos del matutino de Las Estrellas con sus ocurrencias, pues incluso se ha vestido de mujer.

En entrevista con reporteros a las afueras de Televisa, le preguntaron cómo va la negociación para el próximo año y si se quedará en el matutino para el 2022, a lo que respondió que hasta ahora no le han dicho nada.

No sé... ni sabía eso. No sé... no sabía que hay que confirmarnos", dijo tajante.

Sobre cómo cierra el 2021, el también actor dijo: "Excelente. Muy bien, mucho trabajo. Agradecido con la vida, con Dios. Con la familia que tengo, la laboral y la que me engendró también".

Stanley también habló sobre sus otros proyectos empresariales fuera de Televisa, asegurando que inaugurará una birriería, pues ya tiene otros restaurantes.

Posteriormente, le respondió al conductor Mario Bezares, quien lo desmintió en De Primera Mano y lo acusó de querer colgarse de la fama de Paco Stanley luego de que Paul revelara que cuando mataron a su padre, Bezares le dio un número falso en su funeral y nunca lo volvió a ver.

Como se recordará, luego de trabajar junto a Paco en Televisa y TV Azteca, Bezares estuvo preso unos años al ser acusado de su asesinato, hasta que se le exoneró de todos los cargos y salió libre.

Ahora, quiere hacer una serie donde hable de su verdad sobre lo que pasó con Paco, situación que molestó a Paul y toda su familia.

Pero si yo no quiero hacer una serie, él sí. Yo no me estoy colgando de la fama de mi jefe y quien podría contar la historia de mi padre sería su familia, no él. Quien se quiere colgar es otra persona, yo no quiero hacer una serie de mi jefe", dijo Paul.