Adiós 'VLA': Tras perder exclusividad en Televisa, conductora se une a 'Hoy' y se ahoga en llanto

Ciudad de México.- Tras perder su contrato de exclusividad en Televisa en el 2016 y haber estado en TV Azteca, una conductora rompió en llanto en pleno programa Hoy y recibió una fuerte noticia en el matutino luego de haber estado en Venga la Alegría.

La actriz mencionó que se sentía lastimada al inicio de sus ensayos de baile para el reality Las Estrellas Bailan en Hoy y su compañero Tony Garza no entendía por qué hasta que ella le explicó.

Le tuve que decir: 'alto... me dejas hablar?', 'Ok silencio ni tú ni yo... vengo sensible', para mí el día de hoy que falleció el actor Octavio Ocaña yo soy el primera persona que recibe el acta de defunción para autorizar los gastos de fallecimiento".