¿'El Sol' a la cárcel? Mencionan a Aracely Arámbula en 'Luis Miguel, la serie' y así reacciona

Ciudad de México.- Este jueves se cumple ya una semana del estreno de la tercera temporada de Luis Miguel, la serie, en donde se puede apreciar a un 'Sol' en una de sus más difíciles etapas; desde luego, en esta 'ficción' también se habla de sus amores y aunque no lo creas, se menciona a Aracely Arámbula, quien es además la madre de sus hijos.

Desde que salió a la primera temporada de la serie que habla de Luis Miguel, la actriz de Telemundo originaria de Chihuahua dejó en claro que no le interesaba formar parte de la historia de 'El Sol de México' que fue producida por Netflix.

Para la segunda temporada advirtió que si se llegaba a hablar de ella, o de sus hijos pequeños, tomaría acciones legales, pues no quería que Luis Miguel hablara de ella y de su relación, una de las más controversiales del espectáculo.

No obstante, Aracely Arámbula sí fue mencionada en Luis Miguel, la serie. ¡Aunque no lo creas! ¿Tomará acciones legales?

En un capitulo de la tercera entrega de la bioserie que habla sobre 'El Sol de México', el personaje de 'Luis Miguel' protagonizado por Diego Boneta habla de Aracely Arámbula, y dice esto.

De Aracely no se habla", advierte el personaje,

La mención, aunque breve, provocó que la actriz que destacó en La Doña de Telemundo emitiera un comunicado a través de su abogado, Guillermo Pous. No obstante, este no es amenazante contra el 'Sol', pues celebra que se respetó su petición y Luis Miguel no habló de ella en la pantalla chica.

El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios. Se deja claro que los 'derechos de la personalidad' y el 'derecho a la propia imagen', con todo lo que esto implica, se deben hacer valer. No importa quien seas ni lo que quieras, una persona decidió defenderlos y dejó asentado un precedente absolutamente transcendente en la industria de generación de contenidos", dice un fragmento de la publicación.

¡'El Sol de México' no irá a la cárcel!

Y tú, ¿ya viste la última temporada de 'Luis Miguel, la serie'? ¿Qué opinas de esto?

