Exhibió catálogo de Televisa: Tras 5 años vetada y abandonar 'Hoy', polémica actriz vuelve a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz regresa a Venga la Alegría y reemplaza a una querida artista luego de haber estado durante más de 30 años trabajando en Televisa y haber sido vetada durante 5 años, dando un duro golpe al programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Alejandra Ávalos, quien formó parte de telenovelas de la televisora de San Ángel como Siempre te amaré y Soñadoras, impactó a todos en el 2017 al ventilar frente a la prensa que sí existió el famoso catálogo de Televisa.

También llamado 'prosticatálogo', Ávalos aseguró que se ofrecían actrices a publicistas que quisieran invertir en la empresa por una noche a cambio de protagónicos, citas con productores y trabajo garantizado.

Me invitaron y amablemente dije que no me manejaba bajo esos estándares de favores sexuales. Había hasta un millón de pesos por noche cuando una acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa (...) Era tratar de colocarte en eventos y en cenas o pasar la noche con algún ejecutivo o alguna persona a la que le gustaría invertir en la empresa", dijo.