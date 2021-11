Galilea Montijo exhibe infidelidad de conductora de 'Hoy' con actor de Televisa; su esposo explota

Ciudad de México.- Una famosa conductora del programa Hoy, quien traicionó a TV Azteca luego de firmar exclusividad con ellos para integrarse a Televisa de nueva cuenta, fue exhibida en el matutino por besarse con otro compañero mientras su esposo estaba en el foro. ¿Le fue infiel?

Se trata de la comediante Liliana Arriaga 'La Chupitos', quien tras más de 25 años en Televisa y ser vetada por irse a la competencia en Estados Unidos hace un tiempo, se unió al matutino para la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Ahí 'La Chupitos' se convirtió en pareja de baile del 'Indio Brayan', interpretado por Hugo Alcántara, sin embargo, este jueves se emocionaron tanto que llegaron al beso, pero se les olvidó que el marido de 'La Chupitos' los estaba viendo.

Y esque al final de su presentación, ambos se dieron tremendo beso que dejó en shock a Galilea Montijo: "Bravo, ¿ese beso fue en la boca? Esque...", dijo con la boca abierta.

Los jueces Andrea Legarreta, Latin Lover y Lolita Cortés les dieron muy buenos comentarios, sin embargo 'Gali' los exhibió y pidió a la producción que pasaran el video del beso que se dieron mientras estaba el esposo de la comediante estaba tras bambalinas.

Yo me quedé don la duda, no sé en casa... ¿Hubo beso o no hubo beso? Por favor producer, queremos ver", dijo Gali mientras pasaban el video donde se ve claramente el momento.