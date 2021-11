¿Lo saca del clóset? Tras dejar Televisa, exnovia de Bisogno filtra secreto de polémico conductor

Ciudad de México.- La artista mexicana Mariana Ochoa, quien fue novia de Daniel Bisogno y hace unas semanas trabajaba en Televisa, llegó de invitada al programa Sale el Sol y sacó a la luz una inesperada noticia sobre un polémico conductor.

Como se sabe, la cantante y actriz formaba parte del programa Hoy hasta hace unas semanas ya que fue jueza del reality Los Chiquillos de Hoy. Sin embargo, desde hace varios días ha estado siendo invitada a conducir el matutino de Imagen TV.

La integrante de OV7 es conocida por el polémico romance que tuvo con Daniel Bisogno desde 2007 hasta junio de 2008, sin embargo, él terminó la relación para regresar con otra su ex, Fran Meric.

Durante la mañana de este jueves 4 de noviembre, la protagonista del melodrama La Hija del Jardinero en TV Azteca terminó ventaneando a un polémico conductor, pero no fue a su novio conocido como 'El Muñe'.

En la sección Trapitos al Sol, la guapísima actriz reveló que Álex Kaffie en una ocasión inventó un chisme sobre ella solo porque no le pudo hacer un favor. El periodista admitió que fue verdad y reconoció que su enojo fue porque no le prestó un disfraz de Rosita Fresita de su negocio, pero dejaron ver que se llevan muy bien.

Puso una cosa horrible sobre mí en Twitter, espantosa y le escribo y le digo '¿tú pusiste esto de mí?' y me dice 'no Marianita, déjame arreglarlo'", explicó Ochoa.

Sí le inventé jajaja, es que me ardí de que no me prestara el disfraz, yo quería uno de Rosita Fresita y entonces luego dije que había ido a una tienda departamental a probarse perfumes", admitió Álex.