Tras dejar a esposo por infiel y veto de Televisa, humillan en vivo en 'VLA' a exconductora de 'Hoy'

Ciudad de México.- Hace algunas horas una polémica exconductora de Hoy, quien estuvo vetada de Televisa y TV Azteca hace unos años, fue humillada en plena transmisión en vivo por parte de uno de sus compañeros del programa Venga la Alegría.

Se trata de la guapa mujer cachanilla Anette Cuburu, quien ha estado en fuertes escándalos desde que dejó la televisora de San Ángel hace algunos años y le pidió el divorcio al padre de sus hijos Alejandro Benítez, un alto ejecutivo de la empresa quien supuestamente le fue infiel.

En una vieja entrevista para la sección En sus batallas, la originaria de Mexicali, Baja California, confesó que fue vetada de todas las televisoras luego de separarse del importante directivo de Televisa y que además sufrió el rechazo de sus propias amistades.

Yo estuve vetada de todas las televisoras, de las que me digas, de teatro, de donde yo me parara. Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos... perdí mucha fe en la gente, es increíble", relató entre lágrimas.