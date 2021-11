Tras divorcio y 29 años en Televisa, actriz tendría protagónico con su 'amante' ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien está en el ojo del huracán luego de confirmarse su ruptura con otro galán de telenovelas, estrenaría proyecto junto al actor que señalan como el tercero en discordia, quien también se acaba de separar. ¿Se van a TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la actriz Michelle Renaud, quien tras debutar en 1992 en el Canal de Las Estrellas cuando apenas era una niña, obtuvo su primer protagónico en 2014 en La sombra del pasado.

Desde entonces, Michelle se ha convertido en las consentidas de la televisora de San Ángel, pues sería de las pocas actrices que tendrían contrato de exclusividad vigente.

Después de esta oportunidad y la respuesta en audiencias, los protagónicos siguieron llegando. En 2015, el papel principal juvenil en Pasión y poder y en 2018 Hijas de la luna, donde conoció a su ahora expareja Danilo Carrera.

Y esque ella estaba casada con el padre de su hijo, sin embargo, es mismo año anunció su divorcio en medio de rumores que había sido infiel con Danilo, quien también estaba en una relación. A los pocos meses, confirmaron su noviazgo.

En 2019, protagonizó La Reina soy yo y en 2020 Quererlo todo, acompañada nuevamente de Danilo Carrera. Aunque tenían algunos años de relación, este jueves el ecuatoriano confirmó en el programa Hoy que su romance había llegado a su fin luego de una breve ruptura hace unos meses.

Incluso, fue cuestionado por reporteros sobre si esto había sucedido porque Renaud le fue infiel con el actor chileno Matías Novoa, quien también acaba de confirmar su divorcio de Isabella Castillo, a lo cual respondió tajante que ella nunca lo engañó y hasta dijo que no conocía al histrión.

Al respecto, el actor de El Señor de los Cielos también rompió el silencio sobre el tema y aseguró que no tiene un noviazgo con Michelle, asegurando que las especulaciones surgieron porque acaban de terminar de rodar una película juntos.

No, no, lo que pasa es que hicimos una película juntos y yo creo que la gente de ahí empezó a hablar cosas. Acabamos de terminar el rodaje y ya, pero no pasa nada (...) No pienso enamorarme de nuevo. Vengo saliendo de una relación, cómo me voy a enamorar", dijo Matías.